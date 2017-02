Dotternhausen Spatenstich für den neuen dm-Markt

Verfahren läuft noch

Sie erinnerte aber daran, dass nun zwar gebaut werden könne, das Verfahren um das vom Regionalverband gegen die Gemeinde verhängte Planungsgebot aber noch nicht beendet sei. Dabei geht es, wie berichtet, um den Ausschluss von Einzelhandel im Gewerbegebiet Großer Acker. Betroffen davon wären laut Adrian nicht nur künftige Firmenansiedlungen, sondern auch bestehende Unternehmen, die erweitern oder ihr Sortiment ausdehnen wollen.

Die Eröffnung des dm-Markts soll im Herbst erfolgen. Das Investitionsvolumen liegt bei rund zwei Millionen Euro. Nach Aussage von Laye werde dm in dem Markt 14 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit beschäftigen. Davon profitierten auch Mütter oder Wiedereinsteiger in den Beruf, weil sehr flexible Arbeitszeiten geboten würden.

Der Drogeriemarkt wird eine Nettonutzfläche von 800 Quadratmetern haben, davon 670 Quadratmeter Verkaufsfläche. Erstellt werden 28 Kundenparkplätze, davon zwei für Behinderte sowie zwei Eltern-Kind-Parkplätze.

Für die Firma Laye mit Sitz in Sulz ist der Markt in Dotternhausen der 28. dm-Markt. Laye erwirbt das Grundstück und erstellt das Gebäude, das dm pachtet. Insgesamt hat die Firma seit 1996 78 Einzelhandelsmärkte erstellt.