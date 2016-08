Dotternhausen Riesen-Wels am Haken

Dotternhausen.Anglerglück: Einen riesigen "Weller" (Wels) hatte am Samstagabend Denis Benjatschek am Haken. Er angelte zusammen mit seinem Vater Peter Benjatschek vom Sportfischereiverein Dotternhausen am Dorfweiher. Gegen 22 Uhr riss es kräftig an seiner Angel – der Werls hatte angebissen.

Vater und Sohn zogen den respektablen Fang an Land und setzten das Tier zunächst im Vorbecken des Weihers fest. Der Wels dürfte ihrer Schätzung zufolge rund zehn Jahre alt sein. Er hat eine Länge von 142 Zentimetern und wiegt knapp 21 Kilogramm.