Dotternhausen Räte stufen Bürgerbegehren als unzulässig ein

Dotternhausen. Wie berichtet, hat die Bürgeraktion in ihrem nunmehr dritten Begehren vom 12. September unter anderem gefordert, einen Mindestabstand von 250 Metern zwischen dem Trauf in Richtung Hausen am Tann und Ratshausen und dem Abbaugebiet einzuhalten.

Das Kommunalamt im Landratsamt sowie der Anwalt der Gemeinde, Kai-Markus Schenek, hatten dargelegt, dass das Begehren nicht zulässig sei. Ein von Holcim beauftragtes Büro legte zudem dar, dass bei einer Zustimmung für das Bürgerbegehren mit Schadensersatzforderungen seitens des Zementwerks zu rechnen sei, weil die Forderungen vorvertraglichen und vertraglichen Bindungen der Gemeinde widersprechen würden.

Bürgermeisterin Monique Adrian betonte in ihrer Zusammenfassung, dass sich die Unzulässigkeit "in der nicht hinreichenden Bestimmtheit der Fragestellung und im Mangel des Kostendeckungsvorschlags" begründe.