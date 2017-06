Dotternhausen Präsidium ordnet "sofortige Vollziehung" an

Majer begündet die Klage damit, dass es Verfahrensfehler gegeben habe. So seien Veröffentlichungen und Informationen für die Bevölkerung teils zu spät erfolgt. Die Stadt Balingen als Träger öffentlicher Belange sei nicht offiziell angehört worden, obwohl Erzingen und teilweise auch Endingen im so genannten unmittelbar betroffenen Fünf-Kilometer-Umkreis liegen würden. Auch von Dotternhausen gebe es in den RP-Akten keine Stellungnahme. Zudem habe es keine Umweltverträglichkeitsprüfung gegeben, in der die Unbedenklichkeit der Zusatzbelastung hätte nachgewiesen werden müssen – im Gegensatz dazu sei bei einem Zementwerk bei Karlsruhe vom dortigen RP eine solche Prüfung angeordet worden. Majer: "Zweierlei Rechte darf es nicht geben." Mit der Klage verbunden sei die Forderung nach einer Rauchgasnachbehandlungen im Zementwerk. Dadurch könnte der Ausstoß von Schadstoffen verringert werden.

Holcim teilt mit, dass man über laufende Verfahren keine Auskunft gebe. Die Stellungnahme der BI sei inhaltlich und rechtlich falsch. So werde auch "kein Hausmüll als Ersatzbrennstoff verwendet, sondern nur die dafür zugelassenen, speziell aufbereiteten, nicht anderweitig recycelbaren Industrieabfälle".