Dotternhausen Plettenberg-Abbau: Unzufrieden mit Votum

"Die Bürger können dabei doch über gar nichts entscheiden", betont Norbert Majer und kritisiert, dass Gemeinderat und -verwaltung "den Plettenberg für den Abbau freigeben". Die Bürger würden "verarscht", meint der ehemalige Bürgermeister. Nun werde man "nüchtern beraten und rechtlich abklären", wie es weitergehen soll. Man werde den Beschluss nicht ohne weiteres akzeptieren. Majer schließt nicht aus, mit einem weiteren Bürgerbegehren dagegen vorzugehen. Immerhin habe man im Bemühen um den Erhalt des Plettenbergs schon viel erreicht: "Wir kommen mit kleinen Schritten voran."

So werde auch darum gekämpft, Einsicht in den Pachtvertrag von 1952 zu erhalten, die Bürgermeisterin Monique Adrian bisher verweigere. Man wolle sich unter anderem davon überzeugen, ob darin tatsächlich festgeschrieben sei, dass die Grenzen im Einvernehmen mit Holcim ausgehandelt werden müssen. Majer: "Die Gemeinde ist Eigentümerin der Fläche und kann über die Grenzziehung entscheiden." Er moniert, dass mit den Genehmigungen aus den Jahren 1977 und 1982 praktisch die endgültigen Abbaugrenzen festgelegt worden seien: "An diese Grenzen hat sich aber niemand gehalten."

Wie schwer es derzeit ist, ausgleichend wirken zu können, hat der Abgang von Karl Haller deutlich gemacht. Er ist seit 1987 im Gemeinderat und hat sich auch als langjähriger Stellvertreter des Bürgermeisters Verdienste erworben. Die Auseinandersetzungen um Holcim in jüngster Zeit haben ihn vollends bewogen, seinen Rücktritt aus der Kommunalpolitik zu erklären.