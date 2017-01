Dotternhausen Pauli: Dorffrieden wieder herstellen

Dotternhausen. Pauli betonte, in einem demokratischen Rechtsstaat müssten sich alle an die Spielregeln halten. Er kritisierte die derzeitige Atmosphäre mit gegenseitigen Beschuldigungen und appellierte an alle, die Gemeinde nicht weiter zu schwächen, sondern vor den anstehenden Verhandlungen mit Holcim zusammenzustehen und verantwortungsbewusst und vernünftig zu agieren.

Bürgermeisterin Monique Adrian machte gleich zu Beginn deutlich, um was es beim Bürgerentscheid am 19. Februar geht. Die Frage sei nicht, ob der Bruch erweitert werde, sondern es gehe darum, in welchen Grenzen dies geschehen soll: "Die vertraglichen Grundlagen und die Gemeinderatsbeschlüsse sind eindeutig." Daher sei auch ein Ja beim Bürgerentscheid wichtig, um in die Verhandlungen mit Holcim einsteigen zu können. Dabei würden die vom Rat festgelegten Maximalgrenzen zugrunde gelegt.

Sie erinnerte an den Pachtvertrag aus dem Jahr 1952, der immer noch gelte. Darin stehe, dass Holcim das Recht auf den Abbau sämtlicher Kalksteinvorkommen eingeräumt wird. Weitere Verträge datieren aus den Jahren 1960, 1977, 1982 und 1986. In Letzterem etwa habe der Gemeinderat Abbaugrenzen zugestimmt, die weiter gezogen seien als diejenigen, die nun beim Bürgerentscheid zur Abstimmung stehen. 1984 etwa habe der Gemeinderat dargelegt, dass das Landschaftsschutzgebiet Großer Heuberg den Kalksteinabbau nicht behindern dürfe.