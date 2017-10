Dotternhausen Neue Ausstellung im Werkforum

Die Künstlerinnen Anne-Christine Klarmann und Monika Schaber sowie Edgar Braig geben Einblick in ihr künstlerisches Schaffen. "Fälle von Schwarmintelligenz" – diesen Titel hat Clemens Ottnad, Geschäftsführer des Künstlerbunds Baden-Württemberg, für die Ausstellung gefunden. Er wird am Sonntag in die Werke einführen.

Die Eröffnung wird von den Tübinger Musikern Philipp Tress, Gitarre, und Anselm Krisch, Piano, begleitet. Die Künstler sind anwesend. Die Gäste sind im Anschluss zum Stehimbiss geladen.

Die Ausstellung ist bis 30. November zu sehen. Der Eintritt ist frei.