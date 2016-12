Dotternhausen Nachwuchs stellt sich bei Frühstück vor

Beim "Frühstück bei Melodie" stellte der Musikverein in der Festhalle seine Jugendarbeit vor. Mit der "Rasselbande" beginnt die musikalische Ausbildung. Zwei Gruppen mit je zehn Kindern werden von Martina Geiser betreut. Die nächste Stufe ist die Flötengruppe, in der 30 Kinder, aufgeteilt in fünf Gruppen, von Melanie Weiher unterrichtet werden. In der Jugendkapelle II, die von Dominik Bach geleitet wird, musizieren die Kinder erstmals in einem Orchester, bevor sie zu Arne Hils in die Jugendkapelle I wechseln. Danach ist der Weg frei in das große Blasorchester des Musikvereins.

Zusammen sind derzeit rund 100 Kinder und Jugendliche beim Musikverein in Ausbildung. Jedes Jahr heißt es einmal "Frühstück bei Melodie" – dabei zeigt der Nachwuchs sein musikalisches Können, während Eltern, Großeltern und Freunde gemütlich frühstücken.