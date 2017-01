Dotternhausen Musikverein maßgeblich geprägt

Julius Uttenweiler wurde am 4. Mai 1930 in Tübingen geboren. Seine Jugend- und Schulzeit verbrachte er in seinem Heimatort Dotternhausen. Im Zementwerk Rohrbach erlernte er den Beruf des Kaufmanns. Danach war er für kurze Zeit bei der Firma Bizerba in Balingen beschäftigt, ehe er bei Rohrbach Versandleiter wurde. Bei Bizerba lernte er Else Sting kennen, die er 1951 heiratete. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor. Zuletzt machten ihm seine sieben Enkel und zwei Urenkel große Freude.

Julius Uttenweiler war Vollblutmusiker und damit ein großer Freund und Gönner des Musikvereins. Als Dirigent hat er in den Jahren seines musikalischen Wirkens das Blasorchester und die Seniorenkapelle geformt und wesentlich geprägt.

Als Dank und Anerkennung ernannte ihn der Musikverein zum Ehrendirigenten. Einen Namen machte sich Julius Uttenweiler auch als "Meister der darstellenden Kunst". Er fand im Holz einen Werkstoff, der ihn besonders begeisterte. Er schnitzte nicht nur zahlreiche Figuren und Gestalten für die Weihnachtskrippe in der Dorfkirche St. Martinus, sondern schuf auch die große "Mondstupfer"-Narrenfigur, die gegenüber dem Rathaus aufgestellt ist. Bei all seinen Leistungen blieb Julius Uttenweiler stets freundlich, hilfsbereit und bescheiden.