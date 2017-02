Nur wenige Tage nach dem Bürgerentscheid hat Bürgermeisterin Monique Adrian nun vollends die Ortsgewalt samt Rathausschlüssel abgeben müssen: Ober-Mondstupfer Michael Röder rief in ihrem Amtszimmer die Narretei für die kommenden Tage aus: "Der Narrenrat hat das so beschlossen, das Rathaus bleibt jetzt geschlossen." Kurz streifte der Narrenvater die Vorkommnisse der vergangenen Tage und hatte für die Bürgermeisterin auch gleich einen Antrag auf Mitgliedschaft in der Narrenzunft mitgebracht. Und nicht nur das: Monique Adrian erhielt auch das erste Narrenblättle von ihm, sauber verpackt mit einer dm-Tüte. Foto: Visel