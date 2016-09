Dotternhausen Ministranten für Gemeinde wichtig

Es sei immer ein kleines Fest für die Gemeinde, wenn Mädchen und Jungen in den Ministrantendienst aufgenommen werden, "denn damit hat die Kirche Zukunft". Wenn es bisher bei einigen eher öde oder langweilig gewesen sei, so erhalte jetzt vor allem der Sonntag ein neues Gesicht, geprägt von dienstlicher Pünktlichkeit, Verantwortung und vorbildlichem Miteinander.

So seien die Ministranten für das Leben in einer Gemeinde wichtig. Neu in den Kreis der Ministranten traten Giulia, Luca, Laura und Lisa. Sie wurden eingekleidet und erhielten als Zeichen ihrer Zughörigkeit ein Kreuz. Sie gaben vor der Gemeinde das Versprechen ab, den "Dienst am Altar zuverlässig und mit Freude zu tun".

Für langjährigen Ministrantendienst wurden Alessa Eger sowie Victoria und Julius Krieg geehrt. Verabschiedet wurde Vanessa Burkhardt.