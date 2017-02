Dotternhausen Liederkranz plant wieder einige Auftritte

Gabel umriss die musikalischen Höhepunkte im abgelaufenen Vereinsjahr. Die Idee, ein Musik-Café zu veranstalten, sei mit Freude am Detail vorbereitet worden. Den Gästen habe es gefallen. Ein Musik-Café wird wieder am 19. März stattfinden.

Das Kirchenkonzert zusammen mit dem Nusplinger Kirchenchor sei ein weiterer Höhepunkt gewesen. Zusammen seien es an die 60 Stimmen gewesen, die die Kirche mit weltlichen und sakralen Tönen gefüllt hätten.

Das erste Konzert in diesem Jahr findet im März in Nusplingen statt, das Jahreskonzert im Herbst in der Festhalle. Am 20. Mai wird es eine Altmaterialsammlung geben, dazu kommen die traditionellen Auftritte an Ostern und am Volkstrauertag sowie das Mitgestalten des Weihnachtsgottesdiensts. Schriftführerin Gabi Schäfer gab bekannt, dass der Chor 33 Singproben und sechs öffentliche Auftritte zu bestreiten hatte, dazu zwei Arbeitseinsätze und zwei zusätzliche Probentage sowie vier Ausschusssitzungen. Der gesellige Teil sei ebenfalls nicht zu kurz gekommen. Der Liederkranz zähle 28 aktive Sänger und 166 passive Mitglieder.