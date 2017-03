Dotternhausen Kritik an närrischer Plettenberg-Laufgruppe

Die 16 Mitglieder zählende Gruppe, zu der Familienangehörige von Simonis, Nachbarn und Kameraden zählten, hatten für ihren Auftritt Schilder gemalt, T-Shirts gestaltet und Flyer drucken lassen, auf denen die Forderungen der BI zu lesen sind: Aufschüttung des Plettenbergs auf eine Höhe von 3000 Metern, Erstellung eines Umsiedlungsprogramms für die Einwohner von Schömberg, Ratshausen und Roßwangen, Aufnahme ins Landschaftsschutzgebiet "Schwäbische Alpen" und den Ausbau des Plettenbergs zum "Skicirkus Schwäbische Alpen".

Gedacht ist an den Bau eines Tunnels, an eine große Olympiaschanze in Richtung "ehemaliges" Ratshausen und an eine kleine Schanze in Richtung Hausen. Zudem könnte sich die BI eine Biathlon-Schießanlage in Richtung des "früheren" Roßwangen vorstellen. Damit nicht genug: Gedacht hat die Narrengruppe auch an den Ausbau des alten Steinbruchs zur Snowboard-Halfpipe-Anlage, an die Umwandlung der Seilbahn zur Gondelanlage und an den Ausbau der Plettenbergauffahrt zum Eiskanal. Die Siegerehrung der Spiele könnten auf dem "nicht genutzten Marktplatz mit kostenfreiem Catering durch den Alpenverein" stattfinden.

Weiter heißt es: "Zur Durchführung unseres Volksentscheids benötigen wir rund vier Millionen Unterschriften". Die Gruppe fordert die Bürger auf, sie mit ihrer Unterschrift und mit einer Spende zu unterstützen.