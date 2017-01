Dotternhausen Konzert und Workshop

Einlass für das Konzert ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Der Vorverkauf beginnt am Montag, 16. Januar. Karten gibt es unter Telefon 0170/3 11 00 68 oder per Mail an: joachimmager@web.de. Die Tickets kosten im Vorverkauf zwölf Euro, an der Abendkasse 14 Euro.