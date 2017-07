Dotternhausen Kinder auf Fossiliensuche

Zollernalbkreis. Diesmal führt die dreitägige Entdeckerreise, die von der Sparkassenstiftung Umwelt+Natur und dem Holcim-Werkforum veranstaltet wird, ins Fossilienmuseum des Holcim-Zementwerks in Dotternhausen, ins Schiefererlebnis nach Dormettingen und in die ehemalige Meereslagune am Westerberg nach Nusplingen.

An diesen drei Tagen lernen Kinder die Entstehung von Gesteinen und Fossilien sowie Tiere und Pflanzen kennen. Auf dem Programm stehen viele Bastel- und Spielaktionen.

Die Leitung der Freizeit haben Annette Schmid-Röhl vom Fossilienmuseum sowie Alexandra Kischkel-Bahlo und Hannes Schurr von der Stiftung Umwelt + Natur.