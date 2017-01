Dotternhausen "Kein HBCD-haltiges Styropor für Holcim"

Dotternhausen/Albstadt (bv). "Wir bedauern, dass sich die Bürgerinitiative in Dotternhausen in dieser Frage nicht an uns gewandt hat. Gerne hätten wir die aufgeworfenen Punkte beantwortet und Unklarheiten geklärt." Wolfgang Kowalczyk, Mitglied der Geschäftsleitung der Albstädter Recycling-Firma Korn, nimmt nun Stellung zum Fragenkatalog der Gegner der Ersatzbrennstoffgenehmigung im Zementwerk Dotternhausen. Sie haben beim Regierungspräsidium Tübingen hinsichtlich des Einsatzes von HBCD-haltigem Styropor im Zementwerk angefragt.