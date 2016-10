Dotternhausen Junge Vokalartisten treten auf

Das Ergebnis: Gesang und klassische Musik auf weltweitem Spitzenniveau, verbunden mit der Atmosphäre eines Popkonzerts. Mitklatschen, Zwischenrufe oder Mitsummen dürfen sein. Die Zuschauer werden Teil des Konzerts, Teil der Atmosphäre, Teil ihrer Leidenschaft für Musik.

Der Veranstalter fordert die Zuhörer dazu auf, sich von ungewohnten und überraschenden Arrangements des traditionellen Opernrepertoires faszinieren zu lassen und zu erleben, wie gut diese Meisterwerke aus Oper und Operette auch ohne Anzug, Abendkleid und großer Toilette funktionieren – sowohl auf der Bühne wie auch im Publikum.

Egal ob Jung oder Alt, ob Klassikliebhaber oder Menschen, die bisher Popkonzerte dem Opernsaal vorgezogen haben: "The Cast" führen ihr Publikum vom ersten Moment in den Bann der Musik und lassen das Konzert zu einem mitreißenden Feuerwerk an Begeisterung und Freude werden.

Der Eintritt ist frei. Spenden sind für die Balinger Tafel.