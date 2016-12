Dotternhausen (bv). Der Vertrag mit dem Diasporahaus Bietenhausen in Sachen offene Jugendarbeit wird bis Ende 2017 verlängert. Dies hat der Gemeinderat Dotternhausen am Mittwoch beschlossen. Der Jugendtreff ist in der Schule untergebracht und mit einer 20-Prozent-Stelle besetzt, die sich zwei Betreuerinnen teilen. Die Personal- und Sachkosten betragen pro Jahr 13 000 Euro. Nach Abzug der Zuschüsse und Förderbeiträge verbleibt für die Gemeinde Dotternhausen ein Eigenanteil von 9750 Euro. Der Jugendtreff ist freitags von 16 bis 21 Uhr und donnerstags von 16 bis 20 Uhr offen. Elisabeth Menholz forderte eine Besucheraufstellung für den Jugendraum. Brandschutztechnisch werde der Raum noch geduldet, sagte Bürgermeisterin Monique Adrian.