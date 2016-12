Dotternhausen Im Frühjahr wird Eröffnung gefeiert

Dotternhausen. Damals hatten Elvira Komma-Stotz und Volkmar Stotz als leidenschaftliche Wohnmobilisten ihr Hobby zum Beruf gemacht. Sie wagten den Sprung in die Selbstständigkeit und gründeten ihre Firma im Balinger Industriegebiet Auf Gehrn. 2005 folgte der Umzug nach Weilstetten. Seit 1. Januar diesen Jahres fungiert Sohn Tobias Stotz als Inhaber.

"Im Stocken 4 in Weilstetten ist es für uns inzwischen zu klein geworden", sagt der Kaufmann. Auch habe es dort keinen Platz zur Expansion gegeben. Fündig wurde die Firma bei der Suche nach einem neuen Standort in der Max-Planck-Straße im Gewerbegebiet Großer Acker in Dotternhausen. "Der Standort ist optimal, direkt an der B 27 gelegen und sehr gut erschlossen." Dies sei interessant für viele ihrer Kunden, etwa für diejenigen, die aus dem Raum Stuttgart kommen. Ein großes Lob hat Elvira Komma-Stotz für die Gemeinde Dotternhausen parat: "Bürgermeisterin Monique Adrian hat uns bei der Neuansiedlung sehr geholfen."

Das neue Firmengebäude mit einer Hallenfläche von rund 600 Quadratmetern sowie weiteren 200 Quadratmetern für Büro-, Lager- und Sozialräume hat die Familie Stotz ganz nach ihren Bedürfnissen geplant und erstellt. In Weilstetten war das Unternehmen in angemieteten Räumen beheimatet. Auf dem rund 4200 Quadratmeter großen Grundstück ist nun genügend Platz, um die Wohnmobile ansprechend präsentieren zu können. Rund 40 Neu- und Gebrauchtfahrzeuge, vom Kastenwagen bis zum fünf Tonnen schweren Luxus-Liner, hat Stotz-Caravaning stets im Bestand, um alle Ansprüche der Kunden erfüllen zu können. Der Schwerpunkt liegt auf den Marken Eura Mobil und Forster.