Dotternhausen Holcim: Viele Fragen zur Müllverbrennung

Thorsten Wettki, Günter Schäfer, Norbert Majer und Roland Eppler haben einen Fragenkatalog versandt und diesen auch dem Umweltministerium in Stuttgart zukommen lassen.

Wie berichtet, durfte dieses Styropor zeitweise nur in speziellen Müllverbrennungsanlagen entsorgt werden. Diese Verordnung ist nun für ein Jahr ausgesetzt. Zudem, so die Einwender, habe die Recyclingfirma Korn in einem Radiointerview erklärt, dieses Styropor mit Haus- und Gewerbemüll mischen zu können und in Zementwerken zu entsorgen. Hingegen habe das Zementwerk Holcim erklärt, dieses Material nicht zu verbrennen.

Gefragt wird daher, ob in Dotternhausen Fluff (Produkt aus Haus- und Gewerbemüll) verbrannt werde. Falls ja, woher stammt dieser Fluff und wie setzt er sich zusammen? Die weiteren Fragen lauten: Wie wird bei Korn sortiert? Wurden von diesem Rückstellproben entnommen? Falls nein, warum nicht? Falls ja, enthält der Fluff HBCD-haltiges Styropor? Falls ja, in welcher Konzentration? Wohin liefert die Firma Korn den, laut eigener Aussage, mit 25 Prozent HBCD-haltigem Styropor angereicherten Fluff? Nach welcher Rechtsgrundlage und in welchen Anlagen sind die von Korn mit HDBC-haltigem Styropor angereicherten Haus- und Gewerbemüllabfälle in Verbrennungsanlagen entsorgbar? Welche Verbrennungsanlagen sind gemeint: Müllverbrennungsanlagen, Kraftwerke oder auch Zementwerke?