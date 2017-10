Dotternhausen Holcim: Verletztem Mitarbeiter geht es besser

Der Arbeiter war am Dienstagmorgen an seinem Arbeitsplatz an der Talstation der Seilbahn von einer mit Gestein gefüllten Lore erfasst worden. An der Talstation werden die Loren mit Material in Empfang genommen, die das Seilbahn-Transportsystem des Zementwerks vom Plettenberg heran bringt. Jeder der hängenden Metallbehälter ist gefüllt rund 1,6 Tonnen schwer.

Der Verletzte konnte sich laut Werksleiter Dieter Schillo noch selbst in den Leitstand der Talstation schleppen und um Hilfe rufen. Eine der Werkssanitäterinnen von Holcim war schnell zur Stelle und leistete Erste Hilfe.

Bevor der Mann von der Besatzung eines Rettungswagens des Roten Kreuzes versorgt werden konnte, musste er von der Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Balingen aus etwa 15 Meter Höhe gerettet werden.