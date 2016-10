Dotternhausen Halloween-Party in der Festhalle

Im vergangenen Jahr veranstaltete der Verein das erste "Festival der Tänze". Nun will man etwas Neues angehen und dabei vorwiegend auf ein junges Publikum setzen: Am Montag, 31. Oktober, verwandelt sich die Festhalle in eine gruselige, von Geistern, Zombies, Hexen und Vampiren bewohnte Halloween-Location.

Dort treffen sich wilde, schöne und böse Kreaturen an vier verschiedenen Motto-Bars und feiern bis in die Morgenstunden. Die Partygäste werden am Eingang mit Gruselmusik von riesigen, gesichtslosen Geistern empfangen. Einen blutigen "Welcomeshot" gibt es für jeden, der bis 22 Uhr kommt.

In einer speziellen Horror-Fotoecke können die Partygänger schauerliche Porträts von Papparazzi Günni machen lassen. An der aufwändigen Dekoration bastelt der Verein seit Wochen. Dabei entstehen aus Styroporköpfen und Schaufensterpuppen schauerliche Zombies und furchteinflößende Totengräber. Aus alten Leintüchern wird eine entsprechende Kulisse, aus einer alten Ferkel-Transportkiste ein Verlies. Auch weitere Bauernhof-Utensilien werden in die gruselige Kulisse mit eingebunden. Man darf gespannt sein.