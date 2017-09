Dotternhausen Gute Rücklagen

Dotternhausen (lh). Die Konjunktur lässt auch bei der Dotternhausener Bürgermeisterin Monique Adrian und bei den Gemeinderäten Freude in finanzieller Hinsicht aufkommen: Der Jahresabschluss 2016 weist statt einer "negativen Zuführung" von 538 681 Euro aus dem Vermögens- in den Verwaltungshaushalt einen Geldfluss von 515 956 Euro in umgekehrter Richtung aus.