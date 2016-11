Dotternhausen (bv). Der Leiter des Balinger Forstamts, Christian Beck, und Revierförster Elmar Maier haben in der Sitzung des Gemeinderats den Waldhaushalt 2017 vorgestellt. Geplant ist ein Einschlag von 1000 Festmetern. Es wird mit einem Überschuss von 7000 Euro gerechnet. Besser sieht es in diesem Jahr aus. Der Überschuss soll bei rund 80 000 Euro liegen. Beck schlug vor, Mittel davon für den Bau eines Maschinenwegs im Distrikt "Teufelsküche" in Höhe von 7000 Euro zu verwenden. Borkenkäfer und Sturmholz bereiteten keine Probleme, hingegen das Eschentriebsterben. Siegfried Rall beklagte, dass bei der Seilbahn auf den Plettenberg Bäume gefällt worden seien. Der TÜV habe dies gefordert, sagte Förster Maier.