Dotternhausen Förderung wird großgeschrieben

Zusätzlicher Gruppenunterricht an den Instrumenten erfolge in der Jugendmusikschule. Es sei das Ziel, jedem Kind einen kostengünstigen, musikalischen Unterricht mit einem Top-Instrument anzubieten, betonte Geiser und sagte, dass die Bläserklassen auch in diesem Jahr bei den Jugendmusiktagen in Bisingen mit dabei sein werden.

Nach qualifizierter Weiterbildung in den Jugendkapellen I und II komme der Sprung ins Blasorchester des Musikvereins unter Leitung von Musikdirektor Thomas Wunder. Zusätzlich zu den Donnerstagsproben kämen Registerproben und zwei Probenwochenende. Thomas Wunder hatte in der Versammlung die Aktiven gelobt: "Das vergangene Jahr war von einem sehr guten Probenbesuch geprägt."

Im Hinblick auf die gute Jugendarbeit und Nachwuchslage mahnte der Dirigent allerdings, Quantität nicht mit Qualität zu verwechseln. Sein Credo lautet: "Lasst uns das Erreichte hegen und pflegen, ausbauen und verbessern."

Die D 1-Prüfung haben Theresa Rauscher, Sara Simonis, Florian Goiser und Vanessa Burkardt bestanden, die D 2-Prüfung Julius Krieg und Fabio Merz, die D 3-Prüfung Lukas Bach, Hanna Simonis sowie Christian Bach.