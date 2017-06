Dotternhausen Erste Verhandlungsrunde: Lösungen in Sicht

Dotternhausen. Adrian betonte, am 9. Juni habe das erste Verhandlungsgespräch mit Holcim zur Steinbrucherweiterung stattgefunden. Man habe auf Augenhöhe mehrere Stunden lang verhandelt, es zeichneten sich Lösungen ab. Darüber könne eventuell schon in der nächsten Sitzung informiert werden. Laut Adrian ist die zweite Verhandlungsrunde für Anfang Juli terminiert. Ihr Fazit: "Es sind viele Gespräche geführt worden, wir sind voran gekommen." Sie hofft, bald in die Mediation mit der Bürgeraktion einsteigen zu können.

Bei Gesprächen mit dem Landratsamt und dem Regionalverband zum Landschaftsschutzgebiet Großer Heuberg hätten die Behörden jedoch erklärt, das Verfahren nicht fortzuführen, sondern auf die Stellungnahmen der Beteiligten zu warten.

Weiter führte sie aus, dass man keinen Wertgutachter für den Kalksteinbruch gefunden habe. Die Pachtverträge mit Holcim seien geprüft, das Bürgerbegehren sei abgelehnt worden. Als Mediator sei der frühere Tübinger Regierungspräsident Jörg Schmidt vorgestellt worden. Er habe bereits Kontakt mit der Bürgeraktion aufgenommen; ein Treffen habe es aber noch nicht gegeben.