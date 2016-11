Dotternhausen Eröffnung soll im Herbst 2017 sein

"Damit werden wir die Wege für unsere Kunden in der Region abkürzen", sagt Mayer. Diese könnten sich in Dotternhausen auf einen "hellen und freundlichen Markt mit mehr als 12 500 Produkte aus den Bereichen Schönheit, Gesundheit, Ernährung, Baby, Haushalt und Foto freuen sowie auf die gewohnten Services der dm-Kette".

Auch beim Investor, der Firma Laye GmbH mit Sitz in Sulz, freut man sich nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs, "dass es nun los gehen kann und es so gelaufen ist, wie wir das von Beginn an angenommen haben." Projektleiterin Anita Goetz ist zudem froh darüber, "dass das Verfahren nicht allzu lange gedauert hat", wie sie gegenüber dem Schwarzwälder Bote sagte: "Das war doch sehr verkürzt." Nicht zu verstehen sei allerdings, weshalb Behörden und Institutionen versuchten, einen solchen Markt an so einem Standort zu verhindern.

Baubeginn ist laut Götz im kommenden Frühjahr. Wann genau, hänge auch von den Wetterverhältnissen ab. Der Markt werden dann voraussichtlich im August oder September eröffnet werden.

Die Firma Laye erstellt das Gebäude und veräußert oder vermietet es dann an die jeweilige Kette. Laye erstellt Fachmärkte vor allem für Rewe, dm und Rossmann, aber auch für Aldi, Charles Vögele, Tedi und andere. In jüngster Zeit wurden Fachmärkte unter anderem bei Immendingen, in Bad Kreuznach, Stühlingen sowie in Schramberg projektiert beziehungsweise gebaut.