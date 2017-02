Beim Eltern-Kind-Turnen in Dotternhausen haben alle gute Laune und viel Spaß und Freude beim Springen, Hüpfen und Laufen. Mehr als 20 Kinder treffen sich mittwochs mit den Eltern in der Sporthalle und machen sich spielerisch fit. Bunte Farben, Luftballons, viel Musik und ein närrisches Outfit gehören in den Tagen vor der Fasnacht dazu. Das Angebot des Sportvereins ist bei Jung und Alt beliebt. Geleitet wird die Kindergruppe von Susanne Helble. Foto: Seeburger