Dotternhausen Ein Kapelle mit einem ganz eigenen Stil

Dotternhausen. Ein besonderes Konzert mit Anton Gälle und seiner "Scherzachtaler Blasmusik" sowie einen Workshop mit dem Schwerpunkt "Polka" präsentieren Joachim Mager und der Dotternhausener Musikverein am Samstag, 18. März, in der Festhalle in Dotternhausen. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.