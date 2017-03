Dotternhausen Dotternhausener Räte machen keine Abstriche

Dabei seien auch neue Wünsche geäußert worden. So sollen im Altbau Lehrerarbeitsplätze hergestellt werden, zudem ist der Anstrich der Außenfassade am Aulabau geplant, und in den Klassenzimmern im Flachdach wird der Bodenbelag ausgetauscht.

Der erste Bauabschnitt kann laut Adrian wohl mit Kosten von rund 1,07 Millionen Euro abgerechnet werden; veranschlagt war eine Million Euro.

Der vom Gemeinderat festgelegte Kostendeckel von 2,3 Millionen Euro für die Gesamtmaßnahme wird nunmehr um rund 70 000 Euro überschritten.