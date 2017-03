Lauter stolze Gesichter hat es beim Schülervorspiel des Musikvereins Dotternhausen in der Festhalle gegeben. Die Nachwuchsmusiker stellten am Sonntag ihr Können unter Beweis. Die Bläserklasse vier unter der Leitung von Michael Bach eröffnete den musikalischen Nachmittag und zeigte den Zuhörern, welch großen Fortschritt sie schon gemacht hat. Im Anschluss spielten alle Schüler in Einzel- oder Gruppenvorträgen, teilweise mit den Lehrern. Ihre Musikstücke ernteten viel Beifall. Einen gelungenen Abschluss bildete die Jugendkapelle 2 unter der Leitung von Dominik Bach. Foto: Verein