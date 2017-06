Beim Jugendkritikspiel in Bisingen hat auch der Musikverein Dotternhausen mit zwei Vorträgen teilgenommen. Für die meisten Jungmusiker der Jugendkapelle II war es das erste Wertungsspiel überhaupt. Unter der Leitung von Dirigent Dominik Bach stellten sie sich mit den Stücken "The Sword of Lancelot" sowie "Gathering in the Glen" den Juroren und dem Publikum. Am Ende konnte sich die Jugendkapelle II über das Ergebnis "sehr gut" freuen. Weiterhin nahm das Saxofontrio mit Eliane Rupp, Julius Krieg und Lukas Bach teil. Mit vier Stücken präsentierte es sich unter der Leitung von Martin Metz und erhielt ebenfalls die Note "sehr gut". Foto: Verein