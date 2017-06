Dotternhausen "Dicke Luft im Zollernalbkreis"

"Dicke Luft auf der Zollern­alb" hat der SWR den Beitrag überschrieben. Auf der Homepage des Senders heißt es: "Mit Autoreifen, Plastik und Klärschlamm werden die Öfen für die Zementproduktion in Dotternhausen befeuert. Bürger fürchten um ihre Gesundheit."

Und weiter: Seit den 1930er-Jahren werde dort Kalkstein abgebaut, um Zement zu gewinnen. "Immer tiefer graben sich die Bagger in den Plettenberg. Das haben die Bürger lange so hingenommen. Denn das Zementwerk ist ein großer Arbeitgeber und füllt die Gemeindekassen. Jetzt aber haben mehr und mehr Anwohner Angst vor dem, was da aus den Schloten der Fabrik kommt. Eine Bürgerinitiative hat sich gegründet. Proben aus der Umgebung haben ergeben, dass viele Böden eine hohe Schwermetallbelastung aufweisen. Während manche mit dem Finger auf das Zementwerk zeigen, kommt das RP Tübingen zu dem Schluss, dass die Gegend durch einen von Natur aus hohen Grundgehalt an Schwermetallen und Arsen geprägt ist" (wir haben berichtet).

Bürgermeisterin Monique Adrian ist vom SWR um ein Interview angefragt worden. "Es ging um die Schadstoffe im Boden und um die Bewertung des RPs. Da war aber noch gar nicht so ganz klar, in welche Richtung der Beitrag gehen soll", sagte sie gegenüber unserer Zeitung. Sie habe den SWR in dieser Sache ans RP verwiesen, einen Auftritt vor der Kamera abgelehnt, eine schriftliche Stellungnahme aber zugesagt. Vom SWR habe sie dann nichts mehr gehört. "Das mit dem Drehtermin hat zeitlich nicht gepasst. Es war Ferienzeit. Und am Dienstag, als der SWR vor Ort war, hatte keiner der Verantwortlichen im Zementwerk Zeit", sagt Holcim-Pressesprecherin Sabine Schädle. Holcim habe Fragen des Senders aber schriftlich beantwortet.