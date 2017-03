Dotternhausen "Der urige Charakter bleibt bestehen"

Auch Nadine Hauschel-Bechtold, ihre Familie führte die ehemaligen Metzgerei Koch in Schörzingen, hat einen "gastronomischen Background". Nachdem die Betriebswirtin ein Jahr lang nicht mehr in der Gastronomie tätig war, sei die Entscheidung, die Plettenberghütte zu übernehmen, "in fünf Minuten" gefallen: "Mir hat einfach was gefehlt", sagt sie.

An ihrem ersten Wirtstag am kommenden Sonntag bietet Nadine Hauschel-Bechtold ein Weißwurstfrühstück an. Sie hat die Öffnungszeiten der Hütte sonntags und feiertags auf 10 bis 20 Uhr ausgedehnt und richtet auf Bestellung auch Familien-, Jahrgangs- und Firmenfeste aus. Neben der "normalen" Vesperkarte soll es an jedem Öffnungstag etwas Spezielles geben, auch Raclette-Abende sind geplant. Zudem ist daran gedacht, den Grillplatz, den der Albverein betreut, in die Bewirtschaftung der Hütte stärker mit einzubeziehen.

"Man muss in der Gastronomie einfach flexibel sein", sagt Nadine Hauschel-Bechtold. Dies gelte vor allem für eine Berghütte, wo die Besucherzahl kräftig schwanken könne. ­"Sonntags sind hier mal 20 Leute, aber auch 300", weiß Ilse Ringwald.