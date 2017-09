Dotternhausen Der dm-Markt öffnet am 7. Dezember

Dotternhausen. Auf der Baustelle wird kräftig gearbeitet. Das Gebäude im Gewerbegebiet Großer Acker direkt an der B 27 ist fertig, nun stehen die Arbeiten im Innern des Gebäudes an.

Nach jahrelanger Planungszeit soll der Markt am Donnerstag, 7. Dezember, eröffnet werden. Damit löst Laye sein Versprechen ein, das er beim Spatenstich am 22. Februar gegeben hatte: "Der Markt wird noch vor Weihnachten eröffnet", sagte er damals. Die Bauarbeiten kämen planmäßig voran, es gebe keine Verzögerungen. Laye: "Der Markt wird in der kommenden Woche an dm übergeben."

Mit der Eröffnung geht eine jahrelange Planungszeit zu Ende. Schon 2004 war Laye mit der Familie von Cotta im Gespräch wegen Flächen im Gewerbegebiet. Zunächst hatte man einen Lebensmittelmarkt im Auge, dann eine Filiale der dm-Drogeriemarktkette.