Dotternhausen "Den Leuten offen die Wahrheit sagen"

Dotternhausen. Auf Antrag von Gemeinderat Siegfried Rall ist der Punkt "Sachstandsbericht Bürgerbegehren" von Punkt sieben der Tagesordnung gestern in der Sitzung des Gemeinderats ganz nach vorne gerückt. "Wir sind doch eine bürgeroffene und -freundliche Gemeinde", sagte er angesichts der rund 30 Zuhörer, die sich im Sitzungssaal versammelt hatten.

Bei fünf Ja-Stimmen, drei Gegenstimmen und drei Enthaltungen wurde sein Antrag angenommen. Bürgermeisterin Monique Adrian hatte sich der Stimme enthalten: "Wir haben heute lauter wichtige Punkte zu behandeln", sagte sie: "Ich glaube, die Bürger wären bis zum Schluss dageblieben."

Einen Runden Tisch im Vorfeld der Sitzung am 5. Oktober schug Karl Haller vor: "Das Bürgerbegehren ist nicht gegen den Gemeinderat, sondern für die Gemeinde." Adrian betonte, sie selbst habe ein Gespräch mit den Vertrauensleuten des Bürgerbegehrens, Norbert Majer, Otto Scherer und Hans-Ulrich Schmid, sowie mit ihren Bürgermeister-Stellvertretern ins Auge gefasst. In der Sitzung am 5. Oktober dürfen die Vertrauenleute reden und es wird der Verwaltungsrechtler anwesend sein, der für die Gemeindeverwaltung das Bürgerbegehren auf dessen rechtliche und inhaltliche Zulässigkeit hin überprüft. Adrian gab zu, dass ein solches Verfahren für die Verwaltung keine Routine darstelle und man sich eine solche Prüfung nicht zugetraut habe. "Von dieser hängt für den Gemeinderat viel ab", sagte sie, "denn das Gremium hat keine Spielräume."