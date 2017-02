Dotternhausen Dem Albverein stets verbunden

Er wurde am 6. April 1940 in Dotternhausen geboren. Nach seiner Schulzeit begann er bei Rohrbach-Zement eine Lehre als Laborant. Dort fand er auch die Basis für seine weitere berufliche Zukunft.

Er half beim Aufbau des Fossilienmuseums im Zementwerk mit. In Frankfurt ließ er sich zum Präparator ausbilden. In seinem Heimatort gab es für ihn reichlich Gelegenheit, sich in seinem Beruf leidenschaftlich zu betätigen.

Auch im Albverein fand Utttenweiler ein breites Betätigungsfeld. Vorübergehend war er zweiter Vorsitzender der örtlichen Albvereinsgruppe, die ihn zum Ehrenmitglied ernannte, bekleidete das Amt des Kultur- und des Wegwarts und kümmerte sich um die Jugendarbeit. Später war es der Seniorenkreis, mit dem er unter der Bezeichnung "60 Plus" die Umgebung erwanderte. Auch auf Ebene des Zollerngaus war Uttenweiler aktiv und wurde mit vielen Ehrenzeichen beacht.