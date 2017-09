Dotternhausen Bundestagswahl: Bürger ficht Briefwahl an

Er begründet dies damit, dass im Briefkasten des Rathauses wohl über längere Zeit der Schlüssel gesteckt habe, so dass jeder die dort eingeworfenen Wahlbriefe hätte herausnehmen können. Fazit: "Damit war das Briefwahlgeheimnis nicht gewährleistet." Der Briefkasten im Innenbereich des Rathauses sei während der Öffnungszeiten frei zugänglich. So könne ein Missbrauch des Wahlgeheimnisses nicht ausgeschlossen werden.

Dieser Zustand, so teilte er weiter mit, habe möglicherweise über einen Zeitraum von zwei Wochen bestanden: "Eine Öffnung und Entnahme von Wahlbriefen war somit jederzeit und von jedermann sehr leicht möglich. Ebenso deren Fälschung." Der Dotternhausener wandte sich daher ans Kommunalamt im Landratsamt in Balingen sowie an den Landeswahlleiter in Stuttgart. "Dort allerdings wollte man von meinen Ausführungen nichts wissen", informierte er. Vom Kommunalamt habe er am Montag telefonische Antwort erhalten mit dem Tenor, man sei der Sache nachgegangen, und die Gemeinde habe daraus ihre Lehren gezogen. "Weiter ist nichts passiert", sagt der Mann.

Dagegen teilt das Kommunaltamt auf Anfrage unserer Zeitung mit, dass die Behörde aufgrund des Hinweises den Gegebenheiten auf dem Rathaus in Dotternhausen am Wahlabend nachgegangen sei. Ein Mitarbeiter des Landratsamts habe die Lage "vor und während der Zulassung der Wahlbriefe" überprüft. Dabei seien keine Auffälligkeiten festgestellt worden.