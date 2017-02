Dotternhausen Bürgerentscheid: Neue Grenzen für Steinbruch

Adrian verhehlt nicht, dass sie und die Gemeinderäte "enttäuscht" sind über den Ausgang des Entscheids zum Plettenberg: "Das ist doch ganz klar." Es habe sich einmal mehr gezeigt, dass das Ergebnis einer Wahl nur schwer einzuschätzen sei. Allerdings sei allen Beteiligten klar gewesen, dass es "sicher eng wird". Erwartet habe man, dass es eine hohe Wahlbeteiligung geben werde. Beim Bürgerentscheid hätten viele Dinge eine Rolle gespielt. Vor allem auch die Frage des Geldes (Gewerbesteuer und Abbauentgelt).

Die Frage, ob es ein Fehler gewesen ist, den Gemeinderatsbeschluss per Bürgerentscheid zur Abstimmung zu stellen, mag Adrian nicht abschließend beantworten. Vielleicht aber hätten Gemeindeverwaltung und Gemeinderat bei der Sachdarstellung hinsichtlich des Themenbereichs Plettenbergs zu wenig getan, um den Bürgern deutlich zu machen, um was es geht. Nun aber stelle sich auch die Frage: "Was machen die Verfahrensbeteiligten?" Denn es gehe ja immer noch um die Herausnahme des Steinbruchs aus dem Landschaftsschutzgebiet Großer Heuberg. Der Regionalverband habe diesen Antrag gestellt, und das Landratsamt als Genehmigungsbehörde müsse darüber entscheiden.

Nichtsdestotrotz betont Adrian: "Wir haben jetzt ein klares Signal der Bürgerschaft. Das ist die Basis für unsere weiteren Überlegungen." Die Bürgermeisterin geht aber nicht davon aus, dass eine neue Entscheidung über die Grenzen für die Steinbrucherweiterung in wenigen Tagen fallen werde. "Der Gemeinderat wird sich damit zu gegebener Zeit befassen."