Dotternhausen (bv). Mit dem Bürgerbegehren befasst sich der Dotternhausener Gemeinderat in seiner Sitzung am kommenden Mittwoch, 5. Oktober, ab 19 Uhr im Rathaus. Zunächst haben die Vertrauenspersonen des Begehrens das Wort, dann gilt es festzustellen, ob das Begehren zulässig ist. Und schließlich muss über das weitere Vorgehen entschieden werden. Keine Überraschung ist, dass das Begehren gegen den Gemeinderatsbeschluss in Sachen Landschaftsschutzgebiet Großer Heuberg vom 27. Juni als zulässig eingestuft wird. Ein Bürgerentscheid könnte am Sonntag, 18. Dezember, stattfinden. Die Bürger müssten dann darüber entscheiden, ob sich die Gemeinde Dotternhausen als Eigentümerin der Plettenberghochfläche für den Erhalt des dortigen Landschaftsschutzgebiets aussprechen soll.