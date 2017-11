Dotternhausen Bürgerbegehren ist unzulässig

Dotternhausen - Der Dotternhausener Gemeinderat hat am Mittwoch auch das dritte Bürgerbegehren zur Grenzziehung für die Erweiterung des Steinbruchs auf dem Plettenberg mit großer Mehrheit als unzulässig zurückgewiesen. Markus Schnekenburger enthielt sich der Stimme. Wie berichtet, hat die Bürgeraktion in ihrem nunmehr dritten Begehren vom 12. September unter anderem gefordert, einen Mindestabstand von 250 Metern zwischen dem Trauf in Richtung Hausen am Tann und Ratshausen und dem Abbaugebiet einzuhalten.