Dotternhausen "Bürger aufklären und Vertrauen schaffen"

Mehr noch: "Wir wollen, dass die Bürger mit ihren gewählten Vertretern ins Gespräch kommen." Deshalb, so Adrian, habe man auch keine Experten und Behördenvertreter aufs Podium geholt, sondern lasse die Gemeinderäte die Sachvorträge halten. Gleichzeitig werde man für die Beteiligung beim Bürgerentscheid am 19. Februar und für ein Ja-Votum werben. Für Monique Adrian ist wichtig, "sachlich zu bleiben und Fakten zu vermitteln, die allesamt belegt werden können".

Die Versammlung beginnt um 19 Uhr in der Festhalle. Diese ist öffentlich, Fragen, Vorschläge und Anregungen können aber nur von Einwohnern geäußert werden. Rund 500 Personen finden Platz in der Halle, in der auch diverse Pläne aufgehängt werden.

Die Begrüßung und Einführung übernimmt die Bürgermeisterin. Dann wird der Erste Landesbeamte, Matthias Frankenberg, Auskunft über die anstehenden Verfahren zur Erweiterung des Steinbruchs geben.