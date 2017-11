Dotternhausen Brand: Wohnhaus wird Raub der Flammen

Dotternhausen - In der Nacht auf Samstag hat in Dotternhausen ein Wohnhaus gebrannt. Das Feuer, das rasend schnell auf den Dachstuhl übergriff, war kurz vor Mitternacht in der Bolstraße aus bislang ungeklärter Ursache an der Rückseite des älteren Einfamilienhauses ausgebrochen.