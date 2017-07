Dotternhausen Bionik: Biologie trifft Technik

Das Holcim-Werkforum zeigt diese Wanderausstellung des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg vom 12. Juli bis 2. Oktober.

Die Ausstellung besteht aus wabenförmigen Modulen und greift so bereits ein Konstruktionsprinzip der Bionik auf. Die einzelnen Schritte können klar nachvollzogen werden: von der Ideenübertragung aus der Natur bis hin zum fertigen Produkt. Die Besucher erhalten einen Einblick in die aktuellen Entwicklungen der Bionikforschung. Neben den ansprechend präsentierten Exponaten erläutern leicht verständliche Texte die Zusammenhänge. Bilder und Filme lassen sich in jeder Wabe auf Berührungsbildschirmen abrufen. Ein weiterer Schwerpunkt der Ausstellung sind die interaktiven Elemente. Wer schnell Wesentliches erfahren möchte, lernt durch Ausprobieren. Die Ausstellung ist für Kinder und Erwachsene gleichermaßen interessant.

Mit seinem Eröffnungsvortrag "Bionik – Was Technik und Architektur von 3,8 Milliarden Jahren biologischer Evolution lernen können" gibt Thomas Speck Einblicke in die Forschung und beleuchtet die Natur als Ideengeber. Er zeigt, welche Innovationen in der Paradiesvogelblume, dem Seeigelskelett oder in einer Knochenstruktur stecken und wie diese natürlichen Konstruktionen in Architektur und Technik übertragen werden können.

Der Eintritt zum Vortrag und zur Ausstellung ist frei.