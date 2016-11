Dotternhausen Berg spaltet: Showdown in Dotsch-City

Einer von ihnen, Karl Haller, seit 1987 Bürgervertreter und langgedienter Bürgermeister-Stellvertreter mit vielen Verdiensten um die Gemeinde, hat nun die Reißleine gezogen und kurzerhand seinen Rücktritt erklärt. Seine Gesundheit, sagt er, sei ihm wichtiger als das Amt, das ihm nichts einbringe außer Vorwürfen und Kritik. Er spricht von Selbstschutz und davon, das alles nicht mehr zu verkraften.

Was ist da los? Dotternhausen, eine proppere und aufstrebende Gemeinde am Rand der Schwäbischen Alb, über die B 27 bestens ans überregionale Straßennetz angebunden und auch für Gewerbe und Industrie interessant, was sich an zahlreichen Neuansiedlungen ablesen lässt, hat derzeit ein Problem: Holcim, früher Rohrbach.

Die Kritik am Zementwerk, das an die 250 Arbeitsplätze bietet und für die Region von nicht unerheblicher Bedeutung ist, wächst. Im Fokus stehen die Immissionen, vor allem hinsichtlich des verstärkten Einsatzes von Ersatzbrennstoffen wie Autoreifen, Dachpappe oder Kunststoffen, sowie der Kalksteinabbau auf dem Dotternhausener Hausberg, dem Plettenberg. Dort existiert seit mehr als 70 Jahren ein Steinbruch, dessen von Holcim gewünschte Erweiterung nun für Aufregung sorgt: Der Berg ruft nicht, er spaltet.