Dotternhausen Baumschänder schlägt zum weiten Mal zu

Der rund 15 Meter hohe Baum war am Absterben, weshalb die Gemeinde entschied, die Birke zu fällen. Gemeindemitarbeiter stellten fest, dass in den 35 Zentimeter starken Birkenstamm etliche Löcher gebohrt und in die Löcher Holzdübel eingeschlagen worden waren, was wohl zum Absterben führte.

Bereits im vergangenen Jahr musste eine Birke gefällt werden, die ebenfalls krank und sturzgefährdet war. Es ist zu vermuten, dass auch dieser Baum manipuliert war. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro. Der Polizeiposten Schömberg erbittet Zeugenhinweise unter Telefon 07427/94 0030.