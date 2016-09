Dotternhausen "Auszeit" von Kummer und Sorgen

Nach dem Spanferkel-Essen genossen die Gäste einen gemütlichen Abend in geselliger Runde. Die Umwandlung der Festhalle in einen Biergarten mit Wirtshausmusik, in eine gemütliche Lounge mit Cocktailbar, in eine Laube mit edlen, auserlesenen Weinen und einen rustikalen Saloon für müde, verstaubte Westernreiter schaffte ein gelungenes Ambiente.

Musikalisch punktete die Partyband "Premiumstyle" und machte Lust auf ein Tänzchen. "Auszeit" bot deshalb auch gute Gelegenheit, um von Sorgen und Nöten, von Ängsten und Problemen etwas Abstand zu gewinnen und die Dorfgemeinschaft auf besonders angenehme Art zu erleben.

Schließlich ist ab heute die Urlaubszeit bei den meisten Gästen vorbei. Jetzt verlangt der "harte Alltag" wieder alles.