Dotternhausen Aktion: Ja beim Bürgerentscheid

Dotternhausen.Eine tolle Aktion haben am Valentinstag an die 15 junge Erwachsene in Dotternhausen gestartet. Mit 500 Tulpen sind sie durch den Ort gezogen und haben für ein Ja beim Bürgerentscheid am kommenden Sonntag geworben. "Ein Ja steht für Vertrauen in den Gemeinderat und für Respekt", sagen sie. Die Vorsitzende des Musikvereins, Tanja Kammerer, betont: "Wir haben schon oft gehört, das Thema Plettenberg geht doch vor allem die junge Generation an. Und von der höre man nichts." Dies haben sich die Aktivisten, darunter auch Mitglieder der Feuerwehr und anderer Vereine, zu Herzen genommen. Und da kam der Valentinstag für eine solche Aktion gerade recht. Mit Schlagwörtern wie Heimat, Junge Generation, Vertrauen, Dorffrieden, Respekt, Wertschätzung, Zukunft, Vereinsleben, Miteinander und Zuhause warben die Dotternhausener im Alter zwischen 18 und 30 Jahren für ihre Sache. "Uns kommt derzeit der Respekt und das Vertrauen in der Gemeinde ein wenig zu kurz", sagt Katharina Wochner. Man wolle keine politische Diskussion um das Zementwerk und um den Plettenberg führen, heißt es, aber man wolle sich einsetzen für eine gute und gemeinsame Zukunft in Dotternhausen. So würden sich auch viele Bürger, die sie angesprochen haben, froh über diese Aktion verbinden, die helfen soll, den Dorffrieden ein Stück weit wieder herzustellen. Die Resonanz auf die Aktion sei gut: "Alle freuen sich über die Blume." Kammerer: "Wir hören aber von einigen Bürgern auch, dass man deshalb beim Bürgerentscheid nicht mit Ja stimmen werde." Andere wiederum hätten zum Ausdruck gebracht, dass sie eigentlich nicht abstimmen wollten, jetzt aber doch zum Bürgerentscheid gehen werden." Und Katharina Wochner betont: "Wir werben mit einem roten Herzen für unsere Sache. Und alle sagen, das ist eine gute Sache. Wir machen weiter bis es dunkel wird und wir alle Blumen verteilt haben."