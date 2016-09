Dotternhausen Ärger nach Besuch im Hundesalon

Was ist geschehen? Ulrike Schütz wollte in den Urlaub fahren, an die Nordsee, und zuvor ihren Hund Peanut scheren lassen. Weil der Salon, in dem sie Stammkundin ist, wegen Urlaub geschlossen hatte, schaute sie in den Gelben Seiten nach und erhielt in einem anderen Salon sofort einen Termin.

Schütz erzählt: "Zu zweit wurde der Hund geschoren, einer hielt das Tier fest". Sie selbst sei auf einem Stuhl gesessen, habe von der Schur nichts gesehen, weil ihr der Blick verdeckt war. Nach 20 Minuten sei der Hund fertig gewesen. Dann habe sie bemerkt, dass ihr Mischling am Hinterteil keine Haare mehr habe, die Brust und die Hinterbeine seien stellenweise kahl, rot und wund gewesen.

Am nächsten Tag hat sie im Salon angerufen und erklärt, was passiert sei und, dass sie nun zum Tierarzt gehe. Anschließend fuhr sie mit dem Tier zum Salon. Dort wurde ihr aber nicht aufgemacht. Nachmittags fuhr sie erneut dorthin – allerdings ohne Hund, dafür mit Fotos von ihm. "Ich habe so lange geklingelt, bis man die Tür öffnete." Sie zeigte dem Mann die Fotos. "Der war sichtlich betroffen und hat mir gleich 100 Euro für die Schur und die Tierarztrechnung gegeben."