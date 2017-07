Zum Ende ihrer zweijährigen Bläserklassen-Zeit sind die 24 Schüler der Bläserklasse 4 der Schlossbergschule Dotternhausen jetzt mit dem Junior-Leistungsabzeichen der Bläserjugend Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. In einem Schülervorspiel vor Eltern, Ausbildern und Musiklehrer zeigten die jungen Musiker was sie gelernt haben. Jeweils zwei Spielstücke aus der "Juniorliste" kamen in kleinen Gruppen zum Vortrag. Aus der Hand von Schulrektorin Heike Gruner bekamen die Jugendlichen ihre Urkunden sowie Anstecker. Ziel des Leistungsabzeichen ist es, die Spielfreude der Kinder auf ihren Instrumenten zu wecken und zu fördern, Freude am Musizieren zu vermitteln und die Kinder in ihrer Persönlichkeit zu stärken. An der Schlossbergschule gibt es zwei Bläserklassen die in Kooperation "Schule und Verein" von den Musikvereinen Dotternhausen und Dormettingen organisiert werden. Unser Bild zeigt die Schlossbergschüler mit Rektorin Gruner (rechts) und den Ausbildern und Musiklehrern (hinten, von links): Benedikt Hinger, Schlagzeug und Stabspiele, Martin Metz, Klarinette und Saxofon, Michael Bach, Tiefes Blech und Musikalischer Leiter, Albrecht Bieber, Querflöte, sowie Sigurd Betschinger, Oboe und Leiter der Jugendmusikschule Zollernalb. Foto: Privat